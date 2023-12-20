RT в Telegram
Подпишись

Палестина обратилась в МУС из-за действий Израиля в секторе Газа

Короткая ссылка
Власти Палестины обратились в Международный уголовный суд (МУС) из-за действий Израиля на территории сектора Газа. Об этом сообщил посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи.
Палестина обратилась в МУС из-за действий Израиля в секторе Газа
  • Gettyimages.ru

Он подчеркнул, что преступления не должны оставаться безнаказанными, поэтому Израиль нужно призвать к ответу.

Посол добавил, что правительство направило обращения в МУС порядка трёх недель назад.

«Мы говорим, что всё должно быть расследовано, и все, кто совершил военные преступления, будь то палестинцы или израильтяне, должны быть привлечены к ответственности, независимо от национальности», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что не менее 100 человек погибли в результате ударов Израиля в секторе Газа за сутки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить