Палестина обратилась в МУС из-за действий Израиля в секторе Газа
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Он подчеркнул, что преступления не должны оставаться безнаказанными, поэтому Израиль нужно призвать к ответу.
Посол добавил, что правительство направило обращения в МУС порядка трёх недель назад.
«Мы говорим, что всё должно быть расследовано, и все, кто совершил военные преступления, будь то палестинцы или израильтяне, должны быть привлечены к ответственности, независимо от национальности», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что не менее 100 человек погибли в результате ударов Израиля в секторе Газа за сутки.