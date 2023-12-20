Палестина обратилась в МУС из-за действий Израиля в секторе Газа

Власти Палестины обратились в Международный уголовный суд (МУС) из-за действий Израиля на территории сектора Газа. Об этом сообщил посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи.

Он подчеркнул, что преступления не должны оставаться безнаказанными, поэтому Израиль нужно призвать к ответу.

Посол добавил, что правительство направило обращения в МУС порядка трёх недель назад.

«Мы говорим, что всё должно быть расследовано, и все, кто совершил военные преступления, будь то палестинцы или израильтяне, должны быть привлечены к ответственности, независимо от национальности», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что не менее 100 человек погибли в результате ударов Израиля в секторе Газа за сутки.