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Боррель отказался отвечать на вопрос о победе российской армии на Украине

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель не стал отвечать на вопрос СМИ во время форума Sommet Grand Continent о возможной победе российской армии на Украине.
Боррель отказался отвечать на вопрос о победе российской армии на Украине
  • РИА Новости

Также он назвал этот вопрос неправильным.

«Правильный вопрос — что мы можем сделать, чтобы избежать победы России, что мы готовы сделать и готовы ли сделать всё, что потребуется?» — цитирует Борреля РИА Новости.

Кроме того, дипломат признал, что украинские войска не смогли прорвать фронт. Теперь, по его мнению, Украине нужно помогать ещё больше, так как победа России якобы создаст опасность для ЕС.

Ранее Боррель заявил, что ЕС будет «безвозвратно испорчен» в случае победы России на Украине.

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