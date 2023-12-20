Боррель заявил, что ЕС будет «безвозвратно испорчен» при победе России на Украине
- AP
«Европа в опасности. Если мы позволим Путину победить на Украине, если мы позволим нынешней трагедии в Газе продолжаться, европейский проект может быть безвозвратно испорчен», — написал он в своём микроблоге.
Боррель призвал «засучить рукава», чтобы избежать этого.
Политик также заявил, что не все страны Европейского союза видят в России стратегическую угрозу, несмотря на его попытки их в этом убедить.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозы для Европы.