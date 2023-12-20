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Боррель заявил, что ЕС будет «безвозвратно испорчен» при победе России на Украине

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ЕС будет «безвозвратно испорчен» в случае, если Россия победит на Украине, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Боррель заявил, что ЕС будет «безвозвратно испорчен» при победе России на Украине
  • AP

«Европа в опасности. Если мы позволим Путину победить на Украине, если мы позволим нынешней трагедии в Газе продолжаться, европейский проект может быть безвозвратно испорчен», — написал он в своём микроблоге.

Боррель призвал «засучить рукава», чтобы избежать этого.

Политик также заявил, что не все страны Европейского союза видят в России стратегическую угрозу, несмотря на его попытки их в этом убедить.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозы для Европы.

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