ЕС будет «безвозвратно испорчен» в случае, если Россия победит на Украине, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Европа в опасности. Если мы позволим Путину победить на Украине, если мы позволим нынешней трагедии в Газе продолжаться, европейский проект может быть безвозвратно испорчен», — написал он в своём микроблоге.

Боррель призвал «засучить рукава», чтобы избежать этого.

Политик также заявил, что не все страны Европейского союза видят в России стратегическую угрозу, несмотря на его попытки их в этом убедить.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозы для Европы.