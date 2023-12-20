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Боррель заявил, что не все в ЕС видят в России угрозу, вопреки его стараниям

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что не все страны Европейского союза видят в России стратегическую угрозу, несмотря на его попытки их в этом убедить.
Боррель заявил, что не все в ЕС видят в России угрозу, вопреки его стараниям
  • Gettyimages.ru

«Есть такие, кто открыто говорит — нет, мы не считаем Россию стратегической угрозой. Я их убеждаю, что это не так», — сказал он во время выступления на форуме Sommet Grand Continent.

По словам Борреля, он пытается убедить представителей стран в том, что победа России на Украине будет представлять для ЕС экстрасерьёзную опасность.

Как передаёт РИА Новости, он также призвал страны находиться в готовности к «конфликту высокой интенсивности на продолжительную перспективу».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозы для Европы.

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