Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что не все страны Европейского союза видят в России стратегическую угрозу, несмотря на его попытки их в этом убедить.

«Есть такие, кто открыто говорит — нет, мы не считаем Россию стратегической угрозой. Я их убеждаю, что это не так», — сказал он во время выступления на форуме Sommet Grand Continent.

По словам Борреля, он пытается убедить представителей стран в том, что победа России на Украине будет представлять для ЕС экстрасерьёзную опасность.

Как передаёт РИА Новости, он также призвал страны находиться в готовности к «конфликту высокой интенсивности на продолжительную перспективу».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозы для Европы.