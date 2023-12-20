Huffpost: США отказались поддержать антироссийскую резолюцию Украины в ООН

США отказали Украине в поддержке антироссийской резолюции в Генассамблее ООН о «зверствах» СССР во Вторую мировую войну.

По данным Huffington Post, осенью представители Киева обратились к коллегам из Вашингтона при ООН с просьбой продвинуть эту резолюцию, призванную подчеркнуть «историческое противодействие России правам украинцев».

«США дали ответ: сейчас неподходящее время», — следует из публикации.

Отмечается, что предложение было отклонено.

Ранее Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Документ решительно осуждает инциденты, связанные с пропагандой нацизма, а также выступает против пересмотра истории и итогов Второй мировой войны. За резолюцию проголосовали 118 стран.