Huffpost: США отказались поддержать антироссийскую резолюцию Украины в ООН
- РИА Новости
По данным Huffington Post, осенью представители Киева обратились к коллегам из Вашингтона при ООН с просьбой продвинуть эту резолюцию, призванную подчеркнуть «историческое противодействие России правам украинцев».
«США дали ответ: сейчас неподходящее время», — следует из публикации.
Отмечается, что предложение было отклонено.
Ранее Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Документ решительно осуждает инциденты, связанные с пропагандой нацизма, а также выступает против пересмотра истории и итогов Второй мировой войны. За резолюцию проголосовали 118 стран.