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Huffpost: США отказались поддержать антироссийскую резолюцию Украины в ООН

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США отказали Украине в поддержке антироссийской резолюции в Генассамблее ООН о «зверствах» СССР во Вторую мировую войну.
Huffpost: США отказались поддержать антироссийскую резолюцию Украины в ООН
  • РИА Новости

По данным Huffington Post, осенью представители Киева обратились к коллегам из Вашингтона при ООН с просьбой продвинуть эту резолюцию, призванную подчеркнуть «историческое противодействие России правам украинцев».

«США дали ответ: сейчас неподходящее время», — следует из публикации.

Отмечается, что предложение было отклонено.

Ранее Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Документ решительно осуждает инциденты, связанные с пропагандой нацизма, а также выступает против пересмотра истории и итогов Второй мировой войны. За резолюцию проголосовали 118 стран.

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