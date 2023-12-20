Власти севера Йемена ведут мобилизацию для возможной помощи сектору Газа

Власти севера Йемена, где правит движение «Ансар Алла», начали всеобщую народную мобилизацию для подготовки бойцов, которые смогут участвовать в военных действиях на стороне палестинского сопротивления в секторе Газа. Об этом РИА Новости сообщил член политбюро движения хуситов Хузам аль-Асад.

«Что касается всеобщей народной мобилизации в поддержку нашего народа в секторе Газа, то она была начата во всех провинциях, были открыты тренировочные лагеря, десятки тысяч молодых людей пошли добровольцами обучаться военному ремеслу», — сказал он.

Несколько групп уже выпустились в различных провинциях Йемена, отметил аль-Асад.

Эта «народная армия» призвана поддержать народ в Газе, который «подвергается геноциду со стороны израильской оккупационной армии при поддержке США», добавил политик.

Поддержка будет возможна при наличии условий и возможностей для того, чтобы добраться до сектора Газа и принять участие в военных действиях, подчеркнул он.

Йеменские хуситы ранее предупредили, что намерены пропускать все суда в Красном и Аравийском морях, кроме связанных с Израилем.