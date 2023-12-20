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Литва запретила пересекать границу с Россией грузовому транспорту без груза

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В литовской таможне сообщили, что страна запрещает порожнему грузовому транспорту пересекать границу Литвы с Россией и Белоруссией.
Литва запретила пересекать границу с Россией грузовому транспорту без груза
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует Интерфакс.

«Транспортные средства, зарегистрированные в странах Евросоюза, а также в Литве, не могут пересекать границу литовского государства в Россию или Беларусь порожними, без груза», — говорится в сообщении.

Ранее глава литовского МВД Агне Билотайте заявил, что Литва не видит необходимости закрывать границу с Россией.

Позже Минобороны Литвы запретило военнослужащим выезжать в Россию.

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