МЧС России доставит ещё 18 тонн гумпомощи для жителей сектора Газа
В МЧС России сообщили, что очередной спецборт ведомства с 18 т гумпомощи для жителей сектора Газа вылетел в аэропорт города Эль-Ариш.
- РИА Новости
Информация об этом появилась в Telegram-канале МЧС России.
Всего, по данным министерства, из России для анклава уже доставлено около 370 т гуманитарной помощи.
Ранее заключительная группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в Москву.
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