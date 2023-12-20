МЧС России доставит ещё 18 тонн гумпомощи для жителей сектора Газа

В МЧС России сообщили, что очередной спецборт ведомства с 18 т гумпомощи для жителей сектора Газа вылетел в аэропорт города Эль-Ариш.

РИА Новости

Информация об этом появилась в Telegram-канале МЧС России. Всего, по данным министерства, из России для анклава уже доставлено около 370 т гуманитарной помощи. Ранее заключительная группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в Москву.