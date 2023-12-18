Заключительная группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в Москву

Заключительная группа эвакуированных из сектора Газа россиян — 73 человека, включая 45 детей — прибыла из Каира в Москву.

Об этом сообщает МЧС России.

«Самолёт Ил-76 МЧС России доставил из Каира в аэропорт Домодедово 73 граждан, в том числе 45 детей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что медики МЧС России оказали перешедшим из сектора Газа гражданам России помощь в 500 случаях.

Ранее в Министерстве здравоохранения анклава заявили, что жертвами ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа стали 19,4 тыс. человек.