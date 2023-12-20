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Мишустин: Россия дорожит прочными культурными и гуманитарными связями с КНР

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Москва дорожит прочными культурными и гуманитарными связями с Пекином, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Китае.

«Мы дорожим прочными культурными и гуманитарными связями, которые объединяют Россию и Китай», — сказал он.

При этом Мишустин отметил, что в 2024—2025 годах между Россией и КНР пройдут перекрёстные годы культуры.

Кроме того, по словам премьера, развитие прямых контактов между людьми, а также знакомство с культурой и традициями будут способствовать укреплению «многовековой дружбы» российского и китайского народов.

Ранее стало известно, что Мишустин проводит встречу с Си Цзиньпином в Пекине.

Также Мишустин на встрече с Си Цзиньпином выразил соболезнования из-за землетрясения.

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