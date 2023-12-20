Мишустин на встрече с Си Цзиньпином выразил соболезнования из-за землетрясения
Об этом пишет РИА Новости.
«Хотел бы выразить вам, уважаемый господин Си Цзиньпин, глубокие соболезнования в связи гибелью людей в результате разрушительного землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай», — сказал Мишустин.
Он сообщил, что, по решению российского лидера Владимира Путина, Россия готова помочь в ликвидации последствий землетрясения, если это потребуется китайской стороне.
Кроме того, Мишустин передал Си Цзиньпину тёплые приветствия и наилучшие пожелания от президента России.
Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, чтокКоличество погибших из-за землетрясения на северо-западе Китая возросло до 131.