Зеленский заявил, что будет оценивать поддержку от Германии по реальным делам
Об этом пишет РИА Новости.
Как сказано в материале, во время мероприятия журналист немецкого издания Der Spiegel спросил Зеленского, верит ли он заявлениям, в том числе от канцлера Германии Олафа Шольца, о готовности поддерживать Киева до конца.
По словам Зеленского, ФРГ — вторая по объёму поддержки Украины в мире. Он также поблагодарил немецкое общество и Шольца за помощь.
«Что такое до конца просто? Посмотрим, будем судить все-таки по шагам людей, а не только по словам», — добавил он.
Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия должна быть готова к тому, что ей придётся выделять больше денег для Украины, потому что поддержка может начать разваливаться.
14 декабря власти Германии поставили Вооружённым силам Украины вторую систему противовоздушной обороны Patriot, а также ракеты к ней.