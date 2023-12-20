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Зеленский заявил, что будет оценивать поддержку от Германии по реальным делам

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Владимир Зеленский заявил, что Киев будет оценивать помощь от Берлина по реальным шагам, а не только по словам поддержки.

Об этом пишет РИА Новости.

Как сказано в материале, во время мероприятия журналист немецкого издания Der Spiegel спросил Зеленского, верит ли он заявлениям, в том числе от канцлера Германии Олафа Шольца, о готовности поддерживать Киева до конца.

По словам Зеленского, ФРГ — вторая по объёму поддержки Украины в мире. Он также поблагодарил немецкое общество и Шольца за помощь.

«Что такое до конца просто? Посмотрим, будем судить все-таки по шагам людей, а не только по словам», — добавил он.

Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия должна быть готова к тому, что ей придётся выделять больше денег для Украины, потому что поддержка может начать разваливаться.

14 декабря власти Германии поставили Вооружённым силам Украины вторую систему противовоздушной обороны Patriot, а также ракеты к ней.

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