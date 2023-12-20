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Гаврилов: кризис на Ближнем Востоке повлияет на поставки Украине

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Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил что кризис на Ближнем Востоке повлияет на поставки Украине.

Об этом информирует РИА Новости.

По его словам, США одновременно приходится иметь дело с «тонущим киевским режимом», реагировать на эскалацию на Ближнем Востоке, удерживать внимание на Азиатско-Тихоокеанском регионе и в то же время формировать позицию по изменениям внешнеполитической линии Венесуэлы.

При этом Гаврилов отметил, что США мало того, что не способны на самостоятельные решения, так ещё и опустошили национальные склады боеприпасов для насыщения Вооружённых сил Украины.

«Эта констелляция событий повлияет на поставки оружия Украине», — подчеркнул он.

Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты разделяют жертвы среди гражданского населения от ударов в секторе Газа и в конфликте на Украине.

Как сообщило 11 декабря издание Financial Times со ссылкой на результаты опроса общественного мнения, проведённого социологами Мичиганского университета, около 48% американских избирателей считают, что США тратят слишком много на военную и финансовую помощь Украине.

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