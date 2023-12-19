ВКС России нанесли авиаудар по объектам террористов в Идлибе в Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что российская авиация нанесла удар по объектам террористов в Идлибе в САР.

«18 декабря ВКС России нанесли групповой авиационный удар по объектам незаконных вооружённых формирований, находящимся на территории завода в промышленной зоне города Идлиба», — сообщил он.

Уточняется, что в результате авиационного удара уничтожены мастерские по сборке и ремонту беспилотных летательных аппаратов, ликвидированы не менее десяти боевиков.

Ранее сообщалось, что боевики в Сирии планировали диверсии на нефтегазовой инфраструктуре и дорогах.