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ВКС России нанесли авиаудар по объектам террористов в Идлибе в Сирии

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Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что российская авиация нанесла удар по объектам террористов в Идлибе в САР.
ВКС России нанесли авиаудар по объектам террористов в Идлибе в Сирии
  • РИА Новости
  • © Министерство обороны РФ

«18 декабря ВКС России нанесли групповой авиационный удар по объектам незаконных вооружённых формирований, находящимся на территории завода в промышленной зоне города Идлиба», — сообщил он.

Уточняется, что в результате авиационного удара уничтожены мастерские по сборке и ремонту беспилотных летательных аппаратов, ликвидированы не менее десяти боевиков.

Ранее сообщалось, что боевики в Сирии планировали диверсии на нефтегазовой инфраструктуре и дорогах.

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