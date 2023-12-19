Медведев поблагодарил ЕС за рост ВВП в России
- РИА Новости
«Напротив, ВВП России прибавил 5,5% в годовом выражении в третьем квартале и 7,8% во втором... ЕС, спасибо за рост!» — написал он в соцсети X.
Медведев напомнил, что ВВП Германии в этом году сократился на 0,2% в годовом выражении.
«Это мрачное сокращение может продлиться до середины 2024 года», — добавил политик.
Ранее сообщалось, что ЕС утвердил 12-й пакет антироссийских санкций. Он вступил в силу после публикации в официальном журнале блока.
В опубликованном на официальном сайте постпредства заявлении отмечается, что вопреки ожиданиям Запада санкции не «порвали в клочья» российскую экономику, однако нанесли удар по экономике ЕС.