Медведев поблагодарил ЕС за рост ВВП в России

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поблагодарил Евросоюз за рост российского ВВП, отметив постепенную рецессию европейской экономики.

«Напротив, ВВП России прибавил 5,5% в годовом выражении в третьем квартале и 7,8% во втором... ЕС, спасибо за рост!» — написал он в соцсети X.

Медведев напомнил, что ВВП Германии в этом году сократился на 0,2% в годовом выражении.

«Это мрачное сокращение может продлиться до середины 2024 года», — добавил политик.

Ранее сообщалось, что ЕС утвердил 12-й пакет антироссийских санкций. Он вступил в силу после публикации в официальном журнале блока.

В опубликованном на официальном сайте постпредства заявлении отмечается, что вопреки ожиданиям Запада санкции не «порвали в клочья» российскую экономику, однако нанесли удар по экономике ЕС.