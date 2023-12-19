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Медведев поблагодарил ЕС за рост ВВП в России

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поблагодарил Евросоюз за рост российского ВВП, отметив постепенную рецессию европейской экономики.
Медведев поблагодарил ЕС за рост ВВП в России
  • РИА Новости

«Напротив, ВВП России прибавил 5,5% в годовом выражении в третьем квартале и 7,8% во втором... ЕС, спасибо за рост!» — написал он в соцсети X.

Медведев напомнил, что ВВП Германии в этом году сократился на 0,2% в годовом выражении.

«Это мрачное сокращение может продлиться до середины 2024 года», — добавил политик.

Ранее сообщалось, что ЕС утвердил 12-й пакет антироссийских санкций. Он вступил в силу после публикации в официальном журнале блока.

В опубликованном на официальном сайте постпредства заявлении отмечается, что вопреки ожиданиям Запада санкции не «порвали в клочья» российскую экономику, однако нанесли удар по экономике ЕС.

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