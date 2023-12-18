Новый пакет антироссийских санкций запомнится странам — членам ЕС, поскольку подавляющему большинству из них он не был нужен. Рестрикции, подорвавшие экономику блока, требовались европейской бюрократии, заявили в постпредстве России при ЕС.

В опубликованном на официальном сайте постпредства заявлении отмечается, что вопреки ожиданиям Запада санкции не «порвали в клочья» российскую экономику, однако нанесли удар по экономике ЕС.

«Именно в результате 12 пакетов антироссийских санкций подорваны основы экономики стран — членов ЕС и благосостояния их населения», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в 12-й пакет санкций включили сына заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева Илью.