Посол: Россия учтёт в планировании возможное присутствие военных США в Дании
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Так он прокомментировал сообщения о том, что Дания и США достигли соглашения, которое позволит американским военным размещаться на датской территории.
«Соглашение означает, что отныне датскую политику в сфере безопасности и обороны будут определять не в Копенгагене, а в Вашингтоне», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, данный договор приведёт к росту напряжённости в Балтийском регионе.
«Присутствие американских войск на датской земле будет учитываться при военном планировании в России», — сказал посол.
Ранее датский премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что Вашингтон и Копенгаген договорились о размещении американского оружия и военных на территории Дании.