Посол: Россия учтёт в планировании возможное присутствие военных США в Дании

Посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что российская сторона учтёт в военном планировании возможное присутствие американских военнослужащих в Дании.

Так он прокомментировал сообщения о том, что Дания и США достигли соглашения, которое позволит американским военным размещаться на датской территории.

«Соглашение означает, что отныне датскую политику в сфере безопасности и обороны будут определять не в Копенгагене, а в Вашингтоне», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, данный договор приведёт к росту напряжённости в Балтийском регионе.

«Присутствие американских войск на датской земле будет учитываться при военном планировании в России», — сказал посол.

Ранее датский премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что Вашингтон и Копенгаген договорились о размещении американского оружия и военных на территории Дании.