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В Польше более 10 человек обвинили в шпионаже в пользу России, включая 12 украинцев

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Окружной суд польского города Люблин обвинил более десяти человек, среди которых граждане Украины, России и Белоруссии, в шпионаже в пользу Москвы.
В Польше более 10 человек обвинили в шпионаже в пользу России, включая 12 украинцев
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает польское агентство РАР.

«Суд признал всех подсудимых виновными в инкриминируемых преступлениях и установил, что некоторые из них действовали в составе организованной преступной группы», — заявил судья Ярослав Ковальский.

Отмечается, что среди фигурантов дела — десять граждан Украины.

Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) ранее сообщило о высылке из республики гражданина России, которого заподозрили в шпионаже.

В ABW добавили, что в 2016—2023 годах польская контрразведка якобы выявила «более 100 российских и белорусских шпионов», которые проводили разведывательные операции против Польши.

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