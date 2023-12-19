В Польше более 10 человек обвинили в шпионаже в пользу России, включая 12 украинцев

Окружной суд польского города Люблин обвинил более десяти человек, среди которых граждане Украины, России и Белоруссии, в шпионаже в пользу Москвы.

Об этом сообщает польское агентство РАР.

«Суд признал всех подсудимых виновными в инкриминируемых преступлениях и установил, что некоторые из них действовали в составе организованной преступной группы», — заявил судья Ярослав Ковальский.

Отмечается, что среди фигурантов дела — десять граждан Украины.

Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) ранее сообщило о высылке из республики гражданина России, которого заподозрили в шпионаже.

В ABW добавили, что в 2016—2023 годах польская контрразведка якобы выявила «более 100 российских и белорусских шпионов», которые проводили разведывательные операции против Польши.