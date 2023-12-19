В Польше более 10 человек обвинили в шпионаже в пользу России, включая 12 украинцев
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Об этом сообщает польское агентство РАР.
«Суд признал всех подсудимых виновными в инкриминируемых преступлениях и установил, что некоторые из них действовали в составе организованной преступной группы», — заявил судья Ярослав Ковальский.
Отмечается, что среди фигурантов дела — десять граждан Украины.
Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) ранее сообщило о высылке из республики гражданина России, которого заподозрили в шпионаже.
В ABW добавили, что в 2016—2023 годах польская контрразведка якобы выявила «более 100 российских и белорусских шпионов», которые проводили разведывательные операции против Польши.