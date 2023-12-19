Безвольное и бесхребетное поколение политиков в Европе не может противостоять интересам США, которые «растащили» Россию и европейские страны, уверен российский президент Владимир Путин.

«Безвольная, бесхребетная генерация сегодняшних политиков в Европе не может этому противостоять, имея в виду колоссальную зависимость в средствах массовой информации, в экономике, в политике», — сказал глава государства.

В Европе, «куда пальцем ни ткни», в том числе в крупных СМИ, конечным бенефициаром являются какие-нибудь американские фонды через три-четыре прокладки, отметил Путин.

«Всё там. Всё за океаном. А это влияние на политическую жизнь. С молодых ногтей, со студенческой скамьи ещё приобретают там спецслужбы своих сторонников. Мы это знаем», — добавил он.

Как отмечал президент России на пресс-конференции 14 декабря, многие европейские деятели внешне «ведут себя как генерал де Голль», а на практике действуют «как маршал Петен», который стал коллаборационистом и подчинился воле оккупантов.