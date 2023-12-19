RT в Telegram
Подпишись

Путин: бесхребетное поколение политиков в Европе не может противостоять США

Короткая ссылка
Безвольное и бесхребетное поколение политиков в Европе не может противостоять интересам США, которые «растащили» Россию и европейские страны, уверен российский президент Владимир Путин.

«Безвольная, бесхребетная генерация сегодняшних политиков в Европе не может этому противостоять, имея в виду колоссальную зависимость в средствах массовой информации, в экономике, в политике», — сказал глава государства.

В Европе, «куда пальцем ни ткни», в том числе в крупных СМИ, конечным бенефициаром являются какие-нибудь американские фонды через три-четыре прокладки, отметил Путин.

«Всё там. Всё за океаном. А это влияние на политическую жизнь. С молодых ногтей, со студенческой скамьи ещё приобретают там спецслужбы своих сторонников. Мы это знаем», — добавил он.

Как отмечал президент России на пресс-конференции 14 декабря, многие европейские деятели внешне «ведут себя как генерал де Голль», а на практике действуют «как маршал Петен», который стал коллаборационистом и подчинился воле оккупантов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить