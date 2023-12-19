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Эрдоган: сдвиги по поставкам F-16 отразятся на рассмотрении заявки Швеции в НАТО

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что позитивные сдвиги США по сделке с американскими истребителями F-16 повлияют на рассмотрение протокола о членстве Швеции в НАТО.
Эрдоган: сдвиги по поставкам F-16 отразятся на рассмотрении заявки Швеции в НАТО
  • Gettyimages.ru
  • © Stocktrek Images

Он напомнил, что направил протокол о присоединении Швеции к альянсу в парламент. Также, по его словам, этот вопрос и тема поставок истребителей поднимались во время переговоров с американским президентом Джо Байденом.

«Во время встречи он сказал: «Вы вынесете это (ратификацию протокола о членстве Швеции в НАТО) из парламента, и я точно так же проведу это (сделку по предоставлению Турции истребителей F-16) через конгресс», — цитирует Эрдогана РИА Новости.

Президент добавил, что госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан должны проводить этот процесс одновременно, поскольку так будет легче провести его через парламент.

Ранее Эрдоган заявил, что США отказываются поставлять F-16 Турции, несмотря на оплату.

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