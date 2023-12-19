Песков: Россия проделала огромную работу по эвакуации россиян из Газы
- РИА Новости
«Проделана огромная работа. Действительно, это были титанические условия абсолютно», — сказал Песков.
По его словам, процесс эвакуации россиян из анклава представлял собой слаженный механизм работы, который предполагал контакты со всеми сторонами, причастными к ситуации.
Ранее глава министерства Александр Куренков сообщил, что оперативная группа МЧС России завершает работу по эвакуации российских граждан с территории Газы.