Песков: Россия проделала огромную работу по эвакуации россиян из Газы

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия проделала огромную работу по эвакуации россиян из сектора Газа, давшую хорошие результаты.

«Проделана огромная работа. Действительно, это были титанические условия абсолютно», — сказал Песков.

По его словам, процесс эвакуации россиян из анклава представлял собой слаженный механизм работы, который предполагал контакты со всеми сторонами, причастными к ситуации.

Ранее глава министерства Александр Куренков сообщил, что оперативная группа МЧС России завершает работу по эвакуации российских граждан с территории Газы.