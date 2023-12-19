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Песков: Россия проделала огромную работу по эвакуации россиян из Газы

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия проделала огромную работу по эвакуации россиян из сектора Газа, давшую хорошие результаты.
Песков: Россия проделала огромную работу по эвакуации россиян из Газы
  • РИА Новости

«Проделана огромная работа. Действительно, это были титанические условия абсолютно», — сказал Песков.

По его словам, процесс эвакуации россиян из анклава представлял собой слаженный механизм работы, который предполагал контакты со всеми сторонами, причастными к ситуации.

Ранее глава министерства Александр Куренков сообщил, что оперативная группа МЧС России завершает работу по эвакуации российских граждан с территории Газы.

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