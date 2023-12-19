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Посол: Израиль готов принять участие в операции против хуситов в Красном море

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Израиль в случае необходимости готов принять участие в операции по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море на фоне атак со стороны хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах». 
Посол: Израиль готов принять участие в операции против хуситов в Красном море
  • AP
  • © Ohad Zwigenberg

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сказал посол Израиля в Москве Александр Бен Цви. 

«Если надо будет, то, конечно, (Израиль. — RT) будет принимать участие», — цитирует его ТАСС.

По его словам, атака хуситов может в какой-то степени оказать влияние на экономическую блокаду Израиля. 

Также дипломат заявил, что подробности возможного участия в подобной операции Израиль может обсудить со странами, участвующими в коалиции по борьбе с угрозой со стороны хуситов. 

При этом он назвал неизбежным проведение операции в Красном море.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил о начале многонациональной операции по защите Красного моря на фоне атак хуситов на торговые суда.

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