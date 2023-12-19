Посол: Израиль готов принять участие в операции против хуситов в Красном море
- AP
- © Ohad Zwigenberg
Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сказал посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.
«Если надо будет, то, конечно, (Израиль. — RT) будет принимать участие», — цитирует его ТАСС.
По его словам, атака хуситов может в какой-то степени оказать влияние на экономическую блокаду Израиля.
Также дипломат заявил, что подробности возможного участия в подобной операции Израиль может обсудить со странами, участвующими в коалиции по борьбе с угрозой со стороны хуситов.
При этом он назвал неизбежным проведение операции в Красном море.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил о начале многонациональной операции по защите Красного моря на фоне атак хуситов на торговые суда.