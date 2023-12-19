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Yle: МИД Финляндии выдал 200 разрешений на исключение из санкций против Москвы

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Министерство иностранных дел Финляндии с начала специальной военной операции выдало 200 разрешений на исключение из санкций в отношении России.
Yle: МИД Финляндии выдал 200 разрешений на исключение из санкций против Москвы
  • Gettyimages.ru
  • © Henryk Sadura

Об этом пишет портал Yle со ссылкой на заявление руководителя отдела санкций МИД Финляндии Пию Сариваара.

Как рассказала Сариваара, финское внешнеполитическое ведомство с начала спецоперации получило более 500 запросов на исключение, 200 из которых были удовлетворены.

«Как правило, речь идёт о запросах по поводу персональных санкций», — уточнила она.

Ранее МИД Финляндии объявил о запуске первого в Евросоюзе онлайн-курса для бизнеса и органов власти по соблюдению введённых в отношении России санкций.

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