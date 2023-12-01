МИД Финляндии заявил о запуске онлайн-курса по соблюдению санкций против России
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Об этом говорится на сайте финского внешнеполитического ведомства.
Как отметили в министерстве, онлайн-курс нацелен на расширение знаний жителей Финляндии о санкциях.
«Курс охватывает не только основные аспекты санкций, которые повторяются во всех санкционных системах, но и особенности санкций против России», — говорится в релизе.
Уточняется, что курс в том числе содержит раздел о выявлении случаев обхода санкций, где прописаны практические инструкции по проведению комплексной проверки компаниями и органами власти.
Ранее стало известно, что в 12-й пакет антироссийских санкций войдут меры против третьих стран за обход ограничений.