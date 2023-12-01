МИД Финляндии заявил о запуске онлайн-курса по соблюдению санкций против России

Министерство иностранных дел Финляндии объявило о запуске первого в Евросоюзе онлайн-курса для бизнеса и органов власти по соблюдению введённых в отношении России санкций.

Об этом говорится на сайте финского внешнеполитического ведомства.

Как отметили в министерстве, онлайн-курс нацелен на расширение знаний жителей Финляндии о санкциях.

«Курс охватывает не только основные аспекты санкций, которые повторяются во всех санкционных системах, но и особенности санкций против России», — говорится в релизе.

Уточняется, что курс в том числе содержит раздел о выявлении случаев обхода санкций, где прописаны практические инструкции по проведению комплексной проверки компаниями и органами власти.

Ранее стало известно, что в 12-й пакет антироссийских санкций войдут меры против третьих стран за обход ограничений.