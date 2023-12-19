РБК: Евросоюз ввёл во внешнюю торговлю правило No Russia
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Как пишет РБК, новую статью, которую можно назвать No Russia, ввели в санкционный регламент ЕС 833/2014, определяющий секторальные санкции против Москвы.
Отмечается, что оговорку в новые экспортные контракты должны ввести к 20 марта 2024 года.
Как утверждается, подобную оговорку не надо вводить в контракт, если договор предполагает экспорт в США, Великобританию, Южную Корею, Австралию, Канаду, Новую Зеландию, Норвегию и Швейцарию.
Ранее ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России, он вступит в силу позднее, после публикации в официальном журнале союза.
Отмечается, что страны Евросоюза с 1 января 2024 года перестанут импортировать непромышленные алмазы, которые были обработаны или произведены в России.