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РБК: Евросоюз ввёл во внешнюю торговлю правило No Russia

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Совет Европейского союза обязал экспортёров европейских товаров прописывать в контрактах на поставку определённых товаров в третьи страны условие, по которому вводится запрет на реэкспорт в Россию или в другую страну для использования в России.
РБК: Евросоюз ввёл во внешнюю торговлю правило No Russia
  • AP
  • © Virginia Mayo

Как пишет РБК, новую статью, которую можно назвать No Russia, ввели в санкционный регламент ЕС 833/2014, определяющий секторальные санкции против Москвы.

Отмечается, что оговорку в новые экспортные контракты должны ввести к 20 марта 2024 года.

Как утверждается, подобную оговорку не надо вводить в контракт, если договор предполагает экспорт в США, Великобританию, Южную Корею, Австралию, Канаду, Новую Зеландию, Норвегию и Швейцарию.

Ранее ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России, он вступит в силу позднее, после публикации в официальном журнале союза.

Отмечается, что страны Евросоюза с 1 января 2024 года перестанут импортировать непромышленные алмазы, которые были обработаны или произведены в России.

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