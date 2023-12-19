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Посол Гармонин: Россия не будет представлена на экономическом форуме в Давосе

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Россия не будет представлена на Всемирном экономическом форуме, который состоится в Давосе с 15 по 19 января 2024 года, сообщил российский посол в Швейцарии Сергей Гармонин.
Посол Гармонин: Россия не будет представлена на экономическом форуме в Давосе
  • Gettyimages.ru
  • © Dursun Aydemir/Anadolu Agency

Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

«Россия не будет представлена на Всемирном экономическом форуме в Давосе, поскольку организаторы приглашений россиянам как в прошлом, так и в этом году не направляли», — сказал посол.

Гармонин подчеркнул, что от такого решения Россия ничего не теряет, а сам форум становится менее эффективным.

Он добавил, что Москва продолжит решать свои задачи на других площадках и в других форматах.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что западные партнёры вынудят Владимира Зеленского сесть за стол переговоров по мирному плану в январе следующего года в Давосе.

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