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Al Jazeera: в результате ударов Израиля на юге Газы погибли 25 человек

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Порядка 25 человек погибли из-за ударов ЦАХАЛ по городу Рафах на юге сектора Газа.

Об этом информирует телеканал Al Jazeera со ссылкой на палестинского журналиста Исмаила Абу Омара.

«По меньшей мере 25 человек погибли из-за израильских ударов по нескольким домам в Рафахе, на юге сектора Газа», — сказал он.

Ранее в Министерстве здравоохранения сектора Газа сообщалось, что жертвами ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа стали 19,4 тыс. человек.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что сценарий, при котором в секторе Газа будет объявлена гуманитарная пауза и произойдёт обмен пленными, нельзя гарантировать.

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