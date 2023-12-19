Посол КНР: китайско-российской торговле энергоресурсами не мешают третьи страны
Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, Китай является крупным потребителем нефти и газа, в то время как Россия — один из крупнейших в мире экспортёров энергоресурсов.
«Сотрудничество двух стран в сфере энергетики отличает высокая взаимодополняемость и широкие перспективы», — отметил Ханьхуэй.
Посол добавил, что торговля Китая и России энергоресурсами не подвергается помехам со стороны третьих стран.
Он также отметил, что Москва и Пекин в следующем году намерены активизировать контакты на всех уровнях.