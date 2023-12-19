Посол Китая: Россия и КНР планируют активизировать контакты на всех уровнях
Об этом пишет РИА Новости.
«2024 год будет очень ярким и насыщенным для китайско-российских отношений», — отметил он.
По словам Ханьхуэй, в настоящее время и быстро меняющейся обстановке лидеры России и КНР дважды встретились, осуществили всестороннее планирование и обозначили стратегические ориентиры, выведя китайско-российские отношения на качественно новый уровень в постпандемийскую эпоху.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Китай.
Уточняется, что он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Государственного совета КНР Ли Цяном.