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Посол Китая: Россия и КНР планируют активизировать контакты на всех уровнях

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Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что Москва и Пекин в следующем году намерены активизировать контакты на всех уровнях.

Об этом пишет РИА Новости.

«2024 год будет очень ярким и насыщенным для китайско-российских отношений», — отметил он.

По словам Ханьхуэй, в настоящее время и быстро меняющейся обстановке лидеры России и КНР дважды встретились, осуществили всестороннее планирование и обозначили стратегические ориентиры, выведя китайско-российские отношения на качественно новый уровень в постпандемийскую эпоху.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Китай.

Уточняется, что он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Государственного совета КНР Ли Цяном.

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