ЕС включил телеканалы «Спас» и «Царьград» в новый пакет санкций против России
Об этом свидетельствуют данные документа в официальном журнале Евросоюза.
Уточняется, что «Спас» и «Царьград» поддерживают действия, которые «подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».
Ранее ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России, он вступит в силу позднее после публикации в официальном журнале союза.
Так, Европейский союз ввёл санкции в отношении 14 членов Центральной избирательной комиссии России.