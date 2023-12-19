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ЕС включил телеканалы «Спас» и «Царьград» в новый пакет санкций против России

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Телеканалы «Спас» и «Царьград» включили в новый список персональных санкций ЕС.

Об этом свидетельствуют данные документа в официальном журнале Евросоюза.

Уточняется, что «Спас» и «Царьград» поддерживают действия, которые «подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

Ранее ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России, он вступит в силу позднее после публикации в официальном журнале союза.

Так, Европейский союз ввёл санкции в отношении 14 членов Центральной избирательной комиссии России.

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