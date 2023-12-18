Глава Южного командования ВС США пожаловалась на работу RT в Латинской Америке

Глава Южного командования ВС США Лора Ричардсон пожаловалась на работу RT в Латинской Америке.

В интервью парагвайскому порталу ABC она заявила, что RT en Español, Sputnik Mundo и teleSUR «распространяют дезинформацию» в регионе.

«Наши противники работают сверхурочно, чтобы подорвать верховенство закона, способствовать отсутствию безопасности и стабильности», — заявила Ричардсон.

По её словам, Россия делает это в информационном пространстве, а Китай — при помощи инфраструктурных инициатив, в рамках которых «они притворяются, что приходят на помощь».

Ранее в российском посольстве в Вашингтоне заявили, что стремление Соединённых Штатов вбить клин в отношения России и Латинской Америки бесперспективно.