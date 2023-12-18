ЕС смягчил ограничения на ввоз предметов личного пользования из России

Власти Евросоюза в рамках 12-го пакета санкций смягчили правила ввоза автомобилей и личных вещей из России.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

«Государства — члены ЕС смогут разрешить ввоз автомобилей при условии, что они не предназначены для продажи и используются исключительно в личных целях», — говорится в документе.

Также власти ЕС смягчили ограничения на ввоз предметов личного пользования, в том числе предметов гигиены и одежды.

18 декабря ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России, он вступит в силу позднее после публикации в официальном журнале союза.

Отмечается, что страны Евросоюза с 1 января 2024 года перестанут импортировать непромышленные алмазы, которые были обработаны или произведены в России, это предусмотрено 12-м пакетом санкций.