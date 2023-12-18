RT в Telegram
Подпишись

ЕС смягчил ограничения на ввоз предметов личного пользования из России

Короткая ссылка
Власти Евросоюза в рамках 12-го пакета санкций смягчили правила ввоза автомобилей и личных вещей из России.
ЕС смягчил ограничения на ввоз предметов личного пользования из России
  • AFP

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

«Государства — члены ЕС смогут разрешить ввоз автомобилей при условии, что они не предназначены для продажи и используются исключительно в личных целях», — говорится в документе.

Также власти ЕС смягчили ограничения на ввоз предметов личного пользования, в том числе предметов гигиены и одежды.

18 декабря ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России, он вступит в силу позднее после публикации в официальном журнале союза.

Отмечается, что страны Евросоюза с 1 января 2024 года перестанут импортировать непромышленные алмазы, которые были обработаны или произведены в России, это предусмотрено 12-м пакетом санкций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить