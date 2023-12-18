Остин: США настаивают на двухгосударственном урегулировании конфликта в Газе

Палестино-израильский конфликт должен разрешиться посредством двухгосударственного урегулирования. Такое мнение высказал глава Пентагона Ллойд Остин.

Выступая в Тель-Авиве на совместной пресс-конференции с главой Минобороны Израиля Йоавом Галантом, Остин заявил, что и израильтяне, и палестинцы «заслуживают того, чтобы у них была надежда».

«Соединённые Штаты продолжают считать, как это было при администрациях обеих партий, что в интересах и израильтян, и палестинцев двигаться вперёд к сосуществованию двух государств, живущих бок о бок в условиях общей безопасности», — цитирует Остина ТАСС.

Ранее глава Пентагона заявил, что США не будут диктовать Израилю условия перемирия с палестинским движением ХАМАС.