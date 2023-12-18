Пентагон обсудит с зарубежными коллегами коллективный ответ на атаки хуситов
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По словам Остина, эта международная проблема «заслуживает международной реакции».
«Поэтому я созываю завтра... министерскую встречу с коллегами-министрами в регионе и за его пределами для реагирования на эту угрозу», — сказал он, главу Пентагона цитирует РИА Новости.
Ранее портал War Zone сообщил, что министр обороны США во время поездки по странам Ближнего Востока объявит о подготовке к военной операции против йеменских хуситов.