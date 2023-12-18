RT в Telegram
Подпишись

Пентагон обсудит с зарубежными коллегами коллективный ответ на атаки хуситов

Короткая ссылка
Американский министр обороны Ллойд Остин анонсировал виртуальную встречу с зарубежными коллегами, он намерен обсудить с ними коллективный ответ на участившиеся атаки хуситов на суда у берегов Йемена.
Пентагон обсудит с зарубежными коллегами коллективный ответ на атаки хуситов
  • Gettyimages.ru

По словам Остина, эта международная проблема «заслуживает международной реакции».

«Поэтому я созываю завтра... министерскую встречу с коллегами-министрами в регионе и за его пределами для реагирования на эту угрозу», — сказал он, главу Пентагона цитирует РИА Новости.

Ранее портал War Zone сообщил, что министр обороны США во время поездки по странам Ближнего Востока объявит о подготовке к военной операции против йеменских хуситов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить