Пентагон обсудит с зарубежными коллегами коллективный ответ на атаки хуситов

Американский министр обороны Ллойд Остин анонсировал виртуальную встречу с зарубежными коллегами, он намерен обсудить с ними коллективный ответ на участившиеся атаки хуситов на суда у берегов Йемена.

По словам Остина, эта международная проблема «заслуживает международной реакции».

«Поэтому я созываю завтра... министерскую встречу с коллегами-министрами в регионе и за его пределами для реагирования на эту угрозу», — сказал он, главу Пентагона цитирует РИА Новости.

Ранее портал War Zone сообщил, что министр обороны США во время поездки по странам Ближнего Востока объявит о подготовке к военной операции против йеменских хуситов.