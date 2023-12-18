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Путин планирует провести неформальную встречу с главами стран СНГ в Петербурге

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Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает провести неформальную встречу с главами стран СНГ в Санкт-Петербурге в конце декабря.
Путин планирует провести неформальную встречу с главами стран СНГ в Петербурге
  • РИА Новости

Об этом российский лидер сказал в видеообращении к участникам заседания Совета глав правительств СНГ.

Путин обратился к участникам заседания и попросил их передать самые тёплые приветствия руководителям своих стран.

«С которыми рассчитываю увидеться совсем скоро — в конце декабря на традиционной неформальной встрече лидеров СНГ в Санкт-Петербурге», — отметил он.

Путин добавил, что также планирует встретиться с лидерами СНГ в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия и страны СНГ будут бороться с героизацией нацизма и попытками переписать историю.

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