Путин планирует провести неформальную встречу с главами стран СНГ в Петербурге

Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает провести неформальную встречу с главами стран СНГ в Санкт-Петербурге в конце декабря.

Об этом российский лидер сказал в видеообращении к участникам заседания Совета глав правительств СНГ.

Путин обратился к участникам заседания и попросил их передать самые тёплые приветствия руководителям своих стран.

«С которыми рассчитываю увидеться совсем скоро — в конце декабря на традиционной неформальной встрече лидеров СНГ в Санкт-Петербурге», — отметил он.

Путин добавил, что также планирует встретиться с лидерами СНГ в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия и страны СНГ будут бороться с героизацией нацизма и попытками переписать историю.