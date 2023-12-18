RT в Telegram
Подпишись

Путин: Россия продолжит бороться с фальсификацией истории и героизацией нацизма

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия и страны СНГ будут бороться с героизацией нацизма и попытками переписать историю.
Путин: Россия продолжит бороться с фальсификацией истории и героизацией нацизма
  • Gettyimages.ru

Во время видеообращения к участникам заседания Совета глав правительств СНГ он подчеркнул, что значимая роль в этой работе принадлежит движению поисковиков и акциям памяти о Великой Отечественной войне.

В качестве примеров Путин назвал «Бессмертный полк», «Георгиевскую ленту» и «Поезд Памяти».

Ранее глава государства назвал отвратительным то, что Владимир Зеленский, являющийся этническим евреем, прикрывает героизацию нацизма на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить