Путин: Россия продолжит бороться с фальсификацией истории и героизацией нацизма
- Gettyimages.ru
Во время видеообращения к участникам заседания Совета глав правительств СНГ он подчеркнул, что значимая роль в этой работе принадлежит движению поисковиков и акциям памяти о Великой Отечественной войне.
В качестве примеров Путин назвал «Бессмертный полк», «Георгиевскую ленту» и «Поезд Памяти».
Ранее глава государства назвал отвратительным то, что Владимир Зеленский, являющийся этническим евреем, прикрывает героизацию нацизма на Украине.