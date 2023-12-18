Путин: Россия продолжит бороться с фальсификацией истории и героизацией нацизма

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия и страны СНГ будут бороться с героизацией нацизма и попытками переписать историю.

Во время видеообращения к участникам заседания Совета глав правительств СНГ он подчеркнул, что значимая роль в этой работе принадлежит движению поисковиков и акциям памяти о Великой Отечественной войне.

В качестве примеров Путин назвал «Бессмертный полк», «Георгиевскую ленту» и «Поезд Памяти».

Ранее глава государства назвал отвратительным то, что Владимир Зеленский, являющийся этническим евреем, прикрывает героизацию нацизма на Украине.