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Politico: ЕС выбросил как минимум 215 млн доз вакцины от COVID-19 на €4 млрд

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Страны Европейского союза выбросили как минимум 215 млн доз вакцины против коронавируса общей стоимостью €4 млрд, пишет газета Politico.
Politico: ЕС выбросил как минимум 215 млн доз вакцины от COVID-19 на €4 млрд
  • РИА Новости

«По меньшей мере 215 млн доз вакцин от COVID-19, закупленных странами ЕС в разгар пандемии, были выброшены, что обошлось налогоплательщикам в €4 млрд», — говорится в публикации. 

Как пишет газета, в общей сложности в период пандемии ЕС получил около 1,5 млрд доз вакцин, многие из которых «оказались на свалках» по всей Европе.

Ранее терапевт Андрей Звонков рассказал, какие могут быть последствия перенесённого коронавируса.

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