RT в Telegram
Подпишись

Уоллес: тактика Нетаньяху будет разжигать конфликт в секторе Газа ещё 50 лет

Короткая ссылка
Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес высказал мнение, что тактика премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху будет разжигать палестино-израильский конфликт ещё на протяжении 50 лет.
Уоллес: тактика Нетаньяху будет разжигать конфликт в секторе Газа ещё 50 лет
  • Gettyimages.ru

Об этом он заявил в интервью газете The Telegraph.

Как отметил Уоллес, изначальной ошибкой Нетаньяху является то, что он вообще допустил нападение палестинского движения ХАМАС.

«Его методы не решат эту проблему. Более того, я считаю, что его тактика будет разжигать конфликт ещё 50 лет», — подчеркнул он.

Ранее СМИ писали, что высшее руководство ХАМАС провело в Турции секретную встречу, в ходе которой было согласовано продолжение войны с Израилем — как в секторе Газа, так и на территории Ливана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить