Уоллес: тактика Нетаньяху будет разжигать конфликт в секторе Газа ещё 50 лет

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес высказал мнение, что тактика премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху будет разжигать палестино-израильский конфликт ещё на протяжении 50 лет.

Об этом он заявил в интервью газете The Telegraph.

Как отметил Уоллес, изначальной ошибкой Нетаньяху является то, что он вообще допустил нападение палестинского движения ХАМАС.

«Его методы не решат эту проблему. Более того, я считаю, что его тактика будет разжигать конфликт ещё 50 лет», — подчеркнул он.

Ранее СМИ писали, что высшее руководство ХАМАС провело в Турции секретную встречу, в ходе которой было согласовано продолжение войны с Израилем — как в секторе Газа, так и на территории Ливана.