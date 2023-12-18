Уоллес: тактика Нетаньяху будет разжигать конфликт в секторе Газа ещё 50 лет
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Об этом он заявил в интервью газете The Telegraph.
Как отметил Уоллес, изначальной ошибкой Нетаньяху является то, что он вообще допустил нападение палестинского движения ХАМАС.
«Его методы не решат эту проблему. Более того, я считаю, что его тактика будет разжигать конфликт ещё 50 лет», — подчеркнул он.
Ранее СМИ писали, что высшее руководство ХАМАС провело в Турции секретную встречу, в ходе которой было согласовано продолжение войны с Израилем — как в секторе Газа, так и на территории Ливана.