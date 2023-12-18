Замгенсека ООН: ХАМАС не следует исключать из будущих дискуссий по сектору Газа
- AP
- © Craig Ruttle
Об этом он заявил в интервью газете Financial Times.
«Люди, которых мы осуждаем за ужасные действия, всё равно, возможно, должны быть частью дискуссии», — сказал Гриффитс.
Он добавил, что только народ Палестины должен решать, кто может и кто не может участвовать в обсуждениях по этому вопросу.
Ранее СМИ писали, что высшее руководство ХАМАС провело в Турции секретную встречу, в ходе которой было согласовано продолжение войны с Израилем — как в секторе Газа, так и на территории Ливана.