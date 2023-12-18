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Замгенсека ООН: ХАМАС не следует исключать из будущих дискуссий по сектору Газа

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Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс высказал мнение, что палестинское движение ХАМАС не стоит исключать из будущих дискуссий по урегулированию ситуации в секторе Газа.
Замгенсека ООН: ХАМАС не следует исключать из будущих дискуссий по сектору Газа
  • AP
  • © Craig Ruttle

Об этом он заявил в интервью газете Financial Times.

«Люди, которых мы осуждаем за ужасные действия, всё равно, возможно, должны быть частью дискуссии», — сказал Гриффитс.

Он добавил, что только народ Палестины должен решать, кто может и кто не может участвовать в обсуждениях по этому вопросу.

Ранее СМИ писали, что высшее руководство ХАМАС провело в Турции секретную встречу, в ходе которой было согласовано продолжение войны с Израилем — как в секторе Газа, так и на территории Ливана.

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