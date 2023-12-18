Замгенсека ООН: ХАМАС не следует исключать из будущих дискуссий по сектору Газа

Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс высказал мнение, что палестинское движение ХАМАС не стоит исключать из будущих дискуссий по урегулированию ситуации в секторе Газа.

Об этом он заявил в интервью газете Financial Times.

«Люди, которых мы осуждаем за ужасные действия, всё равно, возможно, должны быть частью дискуссии», — сказал Гриффитс.

Он добавил, что только народ Палестины должен решать, кто может и кто не может участвовать в обсуждениях по этому вопросу.

Ранее СМИ писали, что высшее руководство ХАМАС провело в Турции секретную встречу, в ходе которой было согласовано продолжение войны с Израилем — как в секторе Газа, так и на территории Ливана.