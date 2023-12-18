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Myśl Polska: армия России укрепляется на фоне исчерпания ресурсов ВСУ

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Российская армия укрепляется за счёт поставок новой техники и боеприпасов, в то время как ВСУ исчерпали свои мобилизационные ресурсы. Об этом пишет обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский.
Myśl Polska: армия России укрепляется на фоне исчерпания ресурсов ВСУ
  • РИА Новости

«Российские силы постоянно растут», — пишет он.

Подгурский подчеркнул, что российский ВПК поставляет большое количество новой и отремонтированной техники.

«Мобилизованные российские резервисты, которых, по словам президента Путина, на фронте насчитывается 240 тыс., прошли достаточно хорошую подготовку», — отметил журналист.

По словам Подгурского, украинская армия почти исчерпала все мобилизационные ресурсы из-за огромных потерь.

Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинская армия продолжит нести потери и число мобилизованных нужно постоянно поддерживать.

По его словам, сейчас от мобилизации в стране уйти «невозможно».

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