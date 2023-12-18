Myśl Polska: армия России укрепляется на фоне исчерпания ресурсов ВСУ
- РИА Новости
«Российские силы постоянно растут», — пишет он.
Подгурский подчеркнул, что российский ВПК поставляет большое количество новой и отремонтированной техники.
«Мобилизованные российские резервисты, которых, по словам президента Путина, на фронте насчитывается 240 тыс., прошли достаточно хорошую подготовку», — отметил журналист.
По словам Подгурского, украинская армия почти исчерпала все мобилизационные ресурсы из-за огромных потерь.
Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинская армия продолжит нести потери и число мобилизованных нужно постоянно поддерживать.
По его словам, сейчас от мобилизации в стране уйти «невозможно».