Myśl Polska: армия России укрепляется на фоне исчерпания ресурсов ВСУ

Российская армия укрепляется за счёт поставок новой техники и боеприпасов, в то время как ВСУ исчерпали свои мобилизационные ресурсы. Об этом пишет обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский.

РИА Новости

«Российские силы постоянно растут», — пишет он. Подгурский подчеркнул, что российский ВПК поставляет большое количество новой и отремонтированной техники. «Мобилизованные российские резервисты, которых, по словам президента Путина, на фронте насчитывается 240 тыс., прошли достаточно хорошую подготовку», — отметил журналист. По словам Подгурского, украинская армия почти исчерпала все мобилизационные ресурсы из-за огромных потерь. Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинская армия продолжит нести потери и число мобилизованных нужно постоянно поддерживать. По его словам, сейчас от мобилизации в стране уйти «невозможно».