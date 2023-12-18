Советник Зеленского: отсутствие финансирования Британии негативно повлияет на ВСУ
- AP
- © Shandyba Mykyta
«В Киеве беспокоятся из-за того, что Лондон до сих пор не обнародовал официальный бюджет военной помощи на следующий год», — сказал он в интервью Die Welt.
Украинский чиновник подчеркнул, что ВСУ не могут заниматься долгосрочным планированием и закупкой боеприпасов и оружия.
«Это, в свою очередь, может сказаться на ходе боевых действий», — подытожил советник Зеленского.
Ранее газета Financial Times сообщила, что Запад намеренно преуменьшал сложность военных действий на Украине для своего населения, что спровоцировало рост усталости от конфликта.