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Советник Зеленского: отсутствие финансирования Британии негативно повлияет на ВСУ

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Отсутствие утверждённого британского бюджета помощи на следующий год негативно влияет на возможности ВСУ. Об этом заявил советник Владимира Зеленского, пожелавший остаться анонимным.
Советник Зеленского: отсутствие финансирования Британии негативно повлияет на ВСУ
  • AP
  • © Shandyba Mykyta

«В Киеве беспокоятся из-за того, что Лондон до сих пор не обнародовал официальный бюджет военной помощи на следующий год», — сказал он в интервью Die Welt.

Украинский чиновник подчеркнул, что ВСУ не могут заниматься долгосрочным планированием и закупкой боеприпасов и оружия.

«Это, в свою очередь, может сказаться на ходе боевых действий», — подытожил советник Зеленского.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Запад намеренно преуменьшал сложность военных действий на Украине для своего населения, что спровоцировало рост усталости от конфликта.

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