Секретная служба США назвала ДТП с участием кортежа Байдена непреднамеренным

Секретная служба США заявила, что инцидент с кортежем американского президента Джо Байдена не был преднамеренным.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление спецслужбы.

«Сегодня примерно в 20:09 (04:09 мск) по автомобилю секретной службы, охранявшей маршрут следования президентского кортежа, врезался другой автомобиль в Уилмингтоне, округ Колумбия. У участников инцидента не было преднамеренного интереса», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что кортеж американского президента отбыл без происшествий.

Ранее сообщалось, что в американском штате Делавэр водитель машины врезался в автомобиль рядом с автоколонной Байдена.