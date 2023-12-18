Секретная служба США назвала ДТП с участием кортежа Байдена непреднамеренным
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление спецслужбы.
«Сегодня примерно в 20:09 (04:09 мск) по автомобилю секретной службы, охранявшей маршрут следования президентского кортежа, врезался другой автомобиль в Уилмингтоне, округ Колумбия. У участников инцидента не было преднамеренного интереса», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что кортеж американского президента отбыл без происшествий.
Ранее сообщалось, что в американском штате Делавэр водитель машины врезался в автомобиль рядом с автоколонной Байдена.