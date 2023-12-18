Водитель в США врезался в машину рядом с автоколонной Байдена

В американском штате Дэлавер водитель машины врезался в автомобиль рядом с автоколонной президента Соединённых Штатов Джо Байдена.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Уточняется, что машина врезалась в автомобиль, который, вероятнее всего, прикрывал кортеж на перекрестке напротив входа в предвыборный штаб.

«Раздался громкий удар, в этот момент президент США стоял у машины с удивленным выражением лица», — сообщили журналисты.

Уточняется, что сам Байден, а также его супруга не пострадали.

Ранее СМИ писали, что ближайшее окружение президента США Джо Байдена обеспокоилось его возрастными проблемами и предложило носить более удобную обувь.