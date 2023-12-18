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Япония заявила протест КНДР из-за пуска ракеты

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Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси сообщил, что японские власти заявили протест Северной Корее из-за пуска баллистической ракеты.

«Действия Северной Кореи, включая постоянные ракетные пуски, угрожают миру и безопасности нашей страны, региона и мирового сообщества и являются неприемлемыми», — цитирует его ТАСС.

По его словам, пуски ракет нарушают резолюции Совбеза ООН и угрожают безопасности японцев.

«По каналам через посольство в Пекине Япония заявила решительный протест», — сказал Хаяси.

Ранее военные Южной Кореи сообщили, что КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря. 

В Минобороны Японии заявили, что запущенная КНДР ракета при обычной траектории смогла бы преодолеть около 15 тыс. км, это покрывает всю территорию США.

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