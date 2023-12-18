Лидер ТРСК призвал Путина рассмотреть вопрос прямых отношений с Северным Кипром

Лидер турок-киприотов Эрсин Татар в беседе с агентством ТАСС призвал российского президента Владимира Путина изучить возможность установления прямых отношений между Россией и самопровозглашённой Турецкой республикой Северного Кипра (ТРСК), признанной лишь турецкими властями.

«Мы хотим, чтобы наши отношения с Россией развивались и расширялись, поэтому выражаю свою признательность всем россиянам, а также прошу российские власти и лично президента Путина рассмотреть вопрос об отношениях с Северным Кипром», — сказал он.

Он также отметил, что наличие прямых отношений России и ТРСК, было бы также полезно и Турции, стремящейся к развитию сотрудничества с различными государствами, включая российскую сторону.

Ранее Татар заявил, что власти Северного Кипра хотели бы установить прямое авиасообщение с Россией.