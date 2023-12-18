Лидер ТРСК призвал Путина рассмотреть вопрос прямых отношений с Северным Кипром
«Мы хотим, чтобы наши отношения с Россией развивались и расширялись, поэтому выражаю свою признательность всем россиянам, а также прошу российские власти и лично президента Путина рассмотреть вопрос об отношениях с Северным Кипром», — сказал он.
Он также отметил, что наличие прямых отношений России и ТРСК, было бы также полезно и Турции, стремящейся к развитию сотрудничества с различными государствами, включая российскую сторону.
Ранее Татар заявил, что власти Северного Кипра хотели бы установить прямое авиасообщение с Россией.