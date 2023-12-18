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Северный Кипр изъявляет желание установить прямое авиасообщение с Россией

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Лидер турок-киприотов Эрсин Татар, который занимает пост президента Турецкой республики Северного Кипра, признанной лишь турецкими властями, заявил, что власти Северного Кипра хотели бы установить прямое авиасообщение с Россией.

«Очевидно, что это то, что нам бы очень хотелось сделать. Но для того, чтобы это произошло, российские власти должны дать разрешение на открытие прямых рейсов в аэропорт Эрджан», — рассказал он ТАСС.

По его словам, многие россияне приезжают на Северный Кипр из Антальи, Стамбула и других турецких городов.

Татар выразил уверенность в том, что в случае открытия прямого авиасообщения с российской стороной, данное направление «будет очень популярным».

В августе в посольстве России на Кипре анонсировали оказание услуг на севере острова.

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