WSJ: сенат США не согласовал значимые вопросы в сделке по границе и помощи Киеву

Американские сенаторы так и не согласовали значимые вопросы в рамках сделки по ужесточению миграционного контроля в обмен на поддержку Украины.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, лидер республиканцев в верхней палате конгресса Митч Макконнелл вместе с сенатором Джеймсом Лэнкфордом, который возглавляет группу переговорщиков от Республиканской партии, отправили своим сопартийцам письмо, в котором говорится, что важные вопросы по теме миграционного законодательства так и не были согласованы.

«С учётом наличия прогресса в переговорах по границе, всё ещё сохраняются значимые вопросы, над которыми ведётся обсуждение и масса очень технической работы», — цитирует письмо РИА Новости.

Ранее американский сенатор-демократ Джо Манчин подтвердил информацию, что власти Соединённых Штатов изучают возможность ограничить число беженцев с Украины и из Афганистана в рамках предполагаемой сделки по выделению нового пакета помощи киевским властям.