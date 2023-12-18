Трамп: ситуация на Ближнем Востоке грозит катастрофой по вине США

Бывший американский президент Дональд Трамп написал на своей странице в Truth Social, что ситуация на Ближнем Востоке вышла из-под контроля по вине США и теперь грозит обернуться катастрофой.

«Соединённые Штаты позволили Ближнему Востоку полностью выйти из-под контроля... Может случиться катастрофа, если не взяться за дело с силой и точностью», — цитирует Трампа РИА Новости.

По его словам, в ближневосточном регионе происходят «действительно плохие вещи», и в силах американской стороны остановить происходящие там ужасы.

Бывший президент США также добавил, что данная его позиция относится и к конфликту на Украине.

В США согласились, что операции Израиля в секторе Газа могут длиться ещё месяцы.