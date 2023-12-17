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HT: Мелони считает, что процесс исламизации несовместим с ценностями Европы

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает, что в Европе происходит процесс исламизации, «очень далёкий от ценностей европейской цивилизации». Её слова приводит индийская газета Hindustan Times.
HT: Мелони считает, что процесс исламизации несовместим с ценностями Европы
  • Gettyimages.ru
  • © Alessandra Benedetti - Corbis

Как утверждается, заявление итальянского политика прозвучало на фоне фестиваля, организованного правой партией «Братья Италии» в Риме, на котором также присутствовал её британский коллега Риши Сунак.

«Исламские культурные центры в Италии финансируются Саудовской Аравией, где действует шариат. В Европе идёт очень далёкий от ценностей нашей цивилизации процесс исламизации», — цитирует Мелони издание. 

По словам Сунака, нелегальная миграция может поглотить европейские страны, если своевременно не будут приняты жёсткие меры.

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