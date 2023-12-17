Посол: формат «всё включено» продолжит действовать в отелях Турции
- Gettyimages.ru
- © frantic00
«Очень много российских туристов едут в Турцию. В стране есть различные типы размещения. «Всё включено» — один из них. Я уверен, что отели, которые предоставляют формат размещения по типу «всё включено», продолжат это делать в следующем году», — сказал он ТАСС.
Дипломат напомнил, что есть разные типы отелей, некоторые из них «очень роскошные», некоторые поскромнее.
«Поэтому всё зависит от типа размещения, которое ищет турист», — отметил Бильгич.
Ранее исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова заявила, что самыми популярными зарубежными направлениями на Новый год стали Таиланд, ОАЭ, Мальдивы, Шри-Ланка, Куба, Венесуэла и Турция.