Посол: формат «всё включено» продолжит действовать в отелях Турции

Формат «всё включено» продолжит действовать в отелях Турции, сообщил турецкий посол в России Танжу Бильгич.

«Очень много российских туристов едут в Турцию. В стране есть различные типы размещения. «Всё включено» — один из них. Я уверен, что отели, которые предоставляют формат размещения по типу «всё включено», продолжат это делать в следующем году», — сказал он ТАСС.

Дипломат напомнил, что есть разные типы отелей, некоторые из них «очень роскошные», некоторые поскромнее.

«Поэтому всё зависит от типа размещения, которое ищет турист», — отметил Бильгич.

Ранее исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова заявила, что самыми популярными зарубежными направлениями на Новый год стали Таиланд, ОАЭ, Мальдивы, Шри-Ланка, Куба, Венесуэла и Турция.